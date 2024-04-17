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кремлівські терористи і колаборанти «розшукують» радикальних ісламістів в Україні

кремлівські терористи і колаборанти «розшукують» радикальних ісламістів в Україні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Дивним чином росЗМІ намагалися підсвітити тему нібито наявності найманців з числа ісламських радикалів в Україні.

Однак Україна ніколи і не думала збирати на своєму боці радикальних ісламістів. Це було б навіть дивно, зважаючи на партнерство Києва зі США та іншими країнами, налаштованими різко проти джихадистів.

А одним з перших закинув «український слід» буцімто вербування в Душанбе офіційним Києвом найманців для участі у бойових діях проти росії якийсь ексспівробітник спецслужб Бахтієр Рахмонов.

Тепер в ролі Рахмонова виступив такий собі Кімаковський, який ще 9 років тому видавав себе за «волонтера» на Донбасі, але був затриманий СБУ за шпигунство на користь росії.

Джерело: https://t.me/spravdi/37995

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