22 июня началась так называемая "Великая Отечественная Война". Вот что говорил Гитлер в своём обращении:

- Изнутри и извне плёлся известный нам заговор евреев и демократов, большевиков и реакционеров с единственной целью – помешать созданию нового национального государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.

- москва не только нарушила положения нашего пакта о дружбе, но тем самым его предала.

- Дальнейшее бездействие будет не только грехом попустительства, но и преступлением против немецкого народа всей Европы.

А вот что говорил путин:

- Запад с помощью Украины хотел развалить россию, а после – подчинить себе и использовать её ресурсы.

- россия надеялась на мирные договорённости, но её водили за нос Минскими соглашениями.

- Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали всё возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Терпеть всё это было уже просто невозможно.

Надеюсь, теперь понятно, кто на самом деле подражает фашистам?

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11077

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