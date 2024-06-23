Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:22
Просмотров: 31

Кто на самом деле подражает фашистам?

Кто на самом деле подражает фашистам?

22 июня началась так называемая "Великая Отечественная Война". Вот что говорил Гитлер в своём обращении:

- Изнутри и извне плёлся известный нам заговор евреев и демократов, большевиков и реакционеров с единственной целью – помешать созданию нового национального государства и снова погрузить Рейх в пучину бессилия и нищеты.

- москва не только нарушила положения нашего пакта о дружбе, но тем самым его предала.

- Дальнейшее бездействие будет не только грехом попустительства, но и преступлением против немецкого народа всей Европы.

А вот что говорил путин:

- Запад с помощью Украины хотел развалить россию, а после – подчинить себе и использовать её ресурсы.

- россия надеялась на мирные договорённости, но её водили за нос Минскими соглашениями.

- Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали всё возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Терпеть всё это было уже просто невозможно.

Надеюсь, теперь понятно, кто на самом деле подражает фашистам?

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11077

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

российские оккупанты открыто заявляют, что целью их удара по Харькову был госпиталь Главного управления МВД Украины!
Сегодня 06:11    53
Новини
Сегодня 06:00    66
Оперативна інформація станом на 16.00 22.06.2024 щодо російського вторгнення
22.06.2024 17:09    143
Двоє загиблих, 18 поранених: наслідки авіаудару по будинку в Харкові
22.06.2024 15:57    252
У Харкові пролунало чотири вібухи, є загиблі та поранені
22.06.2024 15:26    283
Чому ЄС затягує з «атомними санкціями»
22.06.2024 11:27    182
СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у соцмережах
22.06.2024 11:14    194
Гибридная война путина открывает второй фронт на восточной границе НАТО
22.06.2024 11:00    189
Заволодіння понад 16 млн грн держустанови: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного
22.06.2024 10:47    176
Партия получавшей деньги от путина Марин Ле Пен поддержала поставки французского оружия Украине
22.06.2024 10:34    174
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 