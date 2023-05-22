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«Кто-нибудь ногу лучше мне прострелил, я б домой поехал» - перехоплення ГУР

«Кто-нибудь ногу лучше мне прострелил, я б домой поехал» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про втрати та розглядає спосіб повернутись додому через навмисне вогневе поранення від своїх ж.

● окупант розповідає про 15 поранених і одного загиблого солдата;

● «деградируем к х*ям, с ума сходим»;

● «да какой там, нах*й, отпуск? лучше б кто-нибудь в ногу мне прострелил, я б домой поехал»;

● «тут такие снайпера, *бнеся».

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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