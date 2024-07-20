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Курортний сезон у Криму летить шкереберть ― росіяни масово скасовують тури

Курортний сезон у Криму летить шкереберть ― росіяни масово скасовують тури

Ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів для незаконного відпочинку на курортах півострова.

Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину.

Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація.

Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників.

Ще один фактор ризику — вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з росії та використовується москвою для воєнної логістики.

ГУР МО України нагадує — незаконне відвідування окупованого Криму небезпечне для здоров'я і життя.

Джерело: gur.gov.ua

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