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Латвія передасть Україні всі наявні у неї ПЗРК Stinger

Латвія передасть Україні всі наявні у неї ПЗРК Stinger

Про це оголосила міністерка оборони Латвії Мурнієце, передає «Європейська правда»:

Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше.

Чим особливі ПЗРК Stinger та яка їх роль у російсько-українській війні, дивіться у нашому відео.

Джерело: https://t.me/spravdi/28191

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