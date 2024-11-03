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лавров згадав про нежиттєздатні «грудневі ініціативи» 2021 року

лавров згадав про нежиттєздатні «грудневі ініціативи» 2021 року

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Голова мзс рф лавров відповів на «миротворчі заклики» лукашенка, заявивши, що «сценарій закінчення конфлікту в Україні внічию навряд чи дозволить надійно забезпечити інтереси кожної сторони, а стабільність у Європі може бути досягнута лише шляхом надання росії гарантій безпеки, таких як, грудневі ініціативи 2021 року».

«Грудневі ініціативи-2021» відомі як ультиматум путіна НАТО напередодні вторгнення в Україну. Нагадаємо, тоді він публічно (через мзс рф) вимагав виведення з території країн, що стали членами Альянсу після 1997 року, всіх збройних сил і вилучення військової інфраструктури інших держав. І ось тепер лавров знову повернувся до цієї вимоги.

Цими меседжами з москви не можна легковажити. Щонайменше, вони свідчать про амбіції путіна або про рівень його сподівань на зміни у світі, до яких можуть спричинити вибори у США. В будь-якому разі варто пам’ятати, що заяви москви про готовність до переговорів – це лише запрошення до капітуляції, адресоване не лише Україні, але й усьому Заходу.

Джерело: https://t.me/spravdi/42581

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