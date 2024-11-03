лавров згадав про нежиттєздатні «грудневі ініціативи» 2021 року

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Голова мзс рф лавров відповів на «миротворчі заклики» лукашенка, заявивши, що «сценарій закінчення конфлікту в Україні внічию навряд чи дозволить надійно забезпечити інтереси кожної сторони, а стабільність у Європі може бути досягнута лише шляхом надання росії гарантій безпеки, таких як, грудневі ініціативи 2021 року».

«Грудневі ініціативи-2021» відомі як ультиматум путіна НАТО напередодні вторгнення в Україну. Нагадаємо, тоді він публічно (через мзс рф) вимагав виведення з території країн, що стали членами Альянсу після 1997 року, всіх збройних сил і вилучення військової інфраструктури інших держав. І ось тепер лавров знову повернувся до цієї вимоги.

Цими меседжами з москви не можна легковажити. Щонайменше, вони свідчать про амбіції путіна або про рівень його сподівань на зміни у світі, до яких можуть спричинити вибори у США. В будь-якому разі варто пам’ятати, що заяви москви про готовність до переговорів – це лише запрошення до капітуляції, адресоване не лише Україні, але й усьому Заходу.

Джерело: https://t.me/spravdi/42581

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