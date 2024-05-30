Легітимність Зеленського продовжує заважати путіну

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

путін вирішив поговорити про легітимність президента України Володимира Зеленського вже й в Узбекистані.

На його думку, легітимна влада в Києві залишилася лише у Верховної Ради та її спікера Руслана Стефанчука.

путінський вкид зі Стефанчуком пояснюється на комбінації з трьох пальців.

Перший: розхитати ситуацію в Києві. Другий: нашкодити ЗСУ наративами про нібито нелегітимного Верховного головнокомандувача. Третій: меседж країнам, що візьмуть участь у «Саміті миру» (мовляв, Зеленський вже «кульгава качка»).

Сам Руслан Стефанчук популярно пояснив, що президентом України є і до завершення воєнного стану залишатиметься Володимир Зеленський, і описав це як «безперервність влади у демократичному розумінні та розумінні безпеки».

Джерело: https://t.me/spravdi/38967

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