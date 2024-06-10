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Летнее наступление россиян может и не начаться

Летнее наступление россиян может и не начаться

ВСУ методично уничтожают в «днр» объекты, обеспечивающие российскую оккупационную армию. В первую очередь это касается складов ГСМ и нефтехранилищ, которые расположены в непосредственной близости к линии фронта и ежедневно заправляют российскую военную технику.

Сейчас БПЛА ВСУ достают уже не только склады и базы ГСМ в «лднр», но и находящиеся в Ростовской области и в Краснодарском крае нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают поставки ГСМ для российских войск в Украине, но и дают валютную выручку россии.

Только за последнюю неделю были поражены крупные нефтебазы и НПЗ в Туапсе, Новороссийске, Волгограде, Усть-Луге, Новошахтинске, Славянске на Кубани. А ранее в Казани, Самаре, Брянской области, Ярославле, Волгограде, Новочеркасске и других местах. Все это дало о себе знать.

Ситуация с обеспечением нефтепродуктами российских войск на юго-восточном направлении столь критична, что 6 июня по указанию из москвы в «днр» создан «Региональный штаб по обеспечению нефтепродуктами». Возглавлять штаб поручено так называемому «первому вице-премьеру» Андрею Черткову.

По словам источников из Донецка, ситуация для россиян усугубляется еще и тем, что на Донбассе длительное время держится сухая бездождевая погода, что ускорило созревание ранних зерновых на оккупированных территориях. В течение ближайших 7-10 дней некоторые хозяйства в южных районах вынужденно начнут уборку зерновых, а в это время начинаются перебои с поставками ГСМ из-за повреждений на НПЗ.

Вот теперь в ручном режиме будут регулировать, сколько ГСМ давать войскам, сколько на уборку. В регионе ожидается скачок цен на нефтепродукты и дефицит бензина на АЗС, который уже ощущается. Если ВСУ удастся в ближайшее время уничтожить пару составов с ГСМ, которые в срочном порядке перебрасываются российским войскам на юго-восток, то планируемое российским генштабом летнее наступление может и не начаться.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1786

Новости портала «Весь Харьков»

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