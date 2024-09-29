Ліквідація воєнного злочинця ― на росії знайшли мертвим полковника армії рф

27 вересня 2024 року у місті коломна московської області рф знищено полковника російської окупаційної армії коломєйцева алєксєя владіміровіча.

51-річний коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема “шахедів”, а також персоналу з обслуги БПЛА.

Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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