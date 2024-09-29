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Ліквідація воєнного злочинця ― на росії знайшли мертвим полковника армії рф
27 вересня 2024 року у місті коломна московської області рф знищено полковника російської окупаційної армії коломєйцева алєксєя владіміровіча.
51-річний коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони рф, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема “шахедів”, а також персоналу з обслуги БПЛА.
Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення росії та здійснення воєнних злочинів проти України.
ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua