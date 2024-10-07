Лого російської армії вкрадене з дешевих фотостоків

Тарас Іщик – той, хто змінив вигляд Збройних Сил України: зробив їх стильними та впізнаваними. Завдяки ньому у ЗСУ з’явились сучасні графічні символи та шрифт, які з одного боку формують новий образ українського війська, а з іншого – зберігають його історію.

● Для чого ЗСУ власний дизайн, якщо основне завдання армії – воювати?

● Чому 3 ОШБр показує найкращий приклад у рекламній військовій комунікації?

● Як зробити так, щоб на військових кладовищах України панувала атмосфера гордості, спокою і чину?

Про все журналістка «Української правди» Софія Середа поговорила з Тарасом Іщиком у проєкті «Вечір Середи».

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51441

Новости портала «Весь Харьков»