Маячня: «двійника Зеленського помітили в Ірані після падіння гелікоптера президента Раїсі»

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Брехня: на фото іранських спецпризначенців, яких направили на пошуки гелікоптера президента Раїсі, виявили людину, яка дивним чином схожа на президента України Володимира Зеленського. Цю новину поширює пропагандистське псевдоЗМІ.

Правда: поширена фейкоробами кремля заява – це абсурдна маячня. Вочевидь, у кремлі це вигадали на фоні заяв Головного управління розвідки МО України про двійників путіна.

І ось нарешті кремль вирішив дати «пропорційну відповідь», вигадавши абсурдний фейк про «двійника Зеленського». Однак з якою метою він брав участь у пошуках гелікоптера Ібрагіма Раїсі, у кремлі вигадати не спромоглися.

Насправді поширене фото – це скріншот з відео, на якому зафільмовані іранські військовослужбовці.

Джерело: https://t.me/spravdi/38805

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