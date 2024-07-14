Маячня: «усі ТЦК та СП в Україні були створені фсб, щоб нашкодити українській владі»

#спростуванняЦентру

Брехня: Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки створені російською фсб, аби нашкодити президенту Зеленському, який взагалі проти ТЦК. Про це з посиланням на заяву французького політолога Паскаля Боніфаса пишуть пропагандисти.

Правда: пропаганда поширює меседжі про те, що співробітники ТЦК є «ворогами українців», ТЦК – це «приватна фірма» чи «бандугруповання», а тепер анонімні конспірологи поширюють абсурдну конспірологічну теорію про те, що ТЦК, мовляв, «створені фсб».

Мета цієї кампанії – налаштувати українців вороже до ТЦК і спровокувати їх на силовий опір мобілізації до лав Сил оборони, а відтак – підірвати обороноздатність України і ускладнити становище наших захисників на фронті.

Щодо Паскаля Боніфаса, то він давній «помічник» російської пропаганди – ще з 2017 року він співпрацює з дискусійним клубом «валдай», який є міжнародним майданчиком для проросійських діячів.

Його ім'я регулярно з'являється на шпальтах офіційних російських видань. Тезу про те, що на Заході нібито більше не вірять у перемогу України, Боніфас вперше озвучив ще у травні 2024 року.

Джерело: https://t.me/spravdi/40126

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