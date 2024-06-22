Маячня: «Захід готовий «списати» Зеленського і поставити на його місце Залужного»
#спростуванняЦентру
Брехня: Зеленського «спишуть», коли росія закріпить свої успіхи на полі бою, а найбільш гідним кандидатом на заміну в США вважають ексголовкома ЗСУ Залужного. Про це з посиланням на заяву служби зовнішньої розвідки рф пишуть пропагандистські ресурси кремля.
Правда: так званий «звіт» служби зовнішньої розвідки росії – це чергова відірвана від реальності маячня кремлівського режиму і пропагандистів.
Такий фейк уже транслювався російською пропагандою, разом з іншим наративом, який йому суперечить, – що ексголовнокомандувач ЗСУ нібито «репресований Зеленським».
Це – частина кампанії з «делегітимізації Зеленського» і нібито наявності конфлікту між президентом, діючими та колишніми представниками військового командування України.
Джерело: https://t.me/spravdi/39539