Маячня: «Захід готовий «списати» Зеленського і поставити на його місце Залужного»

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Брехня: Зеленського «спишуть», коли росія закріпить свої успіхи на полі бою, а найбільш гідним кандидатом на заміну в США вважають ексголовкома ЗСУ Залужного. Про це з посиланням на заяву служби зовнішньої розвідки рф пишуть пропагандистські ресурси кремля.

Правда: так званий «звіт» служби зовнішньої розвідки росії – це чергова відірвана від реальності маячня кремлівського режиму і пропагандистів.

Такий фейк уже транслювався російською пропагандою, разом з іншим наративом, який йому суперечить, – що ексголовнокомандувач ЗСУ нібито «репресований Зеленським».

Це – частина кампанії з «делегітимізації Зеленського» і нібито наявності конфлікту між президентом, діючими та колишніми представниками військового командування України.

Джерело: https://t.me/spravdi/39539

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