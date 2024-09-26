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Майк Джонсон вимагає звільнення посла України в США Маркарової

Майк Джонсон вимагає звільнення посла України в США Маркарової

Адміністрація Байдена з початку місяця веде переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 млрд дол військової допомоги Україні (PDA) до 30 вересня. Але є одне але. Спікер ПП, республіканець Майк Джонсон пожалівся на посла України в США Маркарову і вимагає її звільнення. Це через організований нею візит президента до оборонного заводу у Пенсильванії. Все б нічого, але це "фіолетовий" штат - один з тих, де вирішуватиметься доля виборів.

Як треба було зробити по розуму? Як мінімум, запросити туди конгресменів-республіканців. Можливо вони запрошення й не прийняли б, але зі свого боку ми б зробили правильний крок.

А тепер маємо грандіозні розбірки - республіканці вимагають розслідування: за чий рахунок було відвідування заводу, чи супроводжувала Зеленського Секретна служба тощо.

Така ситуація - прокол Держдепу і демократів також - вони повинні були передбачити подібні наслідки.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20595

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