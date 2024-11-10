Майкл (Михайло) Стренк з Лемківщини - герой фото «Підняття прапора на Іодзіма»

10 листопада 1919 року на Лемківщині народився Майкл (Михайло) Стренк. Сержант Корпусу морської піхоти США українського походження.

Майкл Стренк був старший за званням із 6 військових, що були зафіксовані на фотографії «Підняття прапора на Іодзіма» Джо Розенталя.

До кінця березня 1945 року, троє з шести людей на фотографії були вбиті в боях, в тому числі і Стренк. Похований на Арлінгтонському національному цвинтарі.

Майкл Стренк є героєм фільму «Прапори наших батьків» режисера Клінта Іствуда. Його образ втілив канадський актор Беррі Пеппер.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9892

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