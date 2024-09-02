Маленьких українців примушують писати листи воякам рф під наглядом псевдопедагогів
Цю пропагандистську акцію загарбники збираються провести на ТОТ Херсонщини на перших уроках нового навчального року.
Як повідомляє Центр національного спротиву, текст школярам надиктовуватимуть так звані «вчителі» й відмовитись від цього кремлівського цирку неможливо без ризику потрапити під санкції з боку окупантів.
- Потім листи мають передати російським загарбникам під виглядом нібито «добровільної ініціативи», – додають у ЦНС.
Зазначимо, практику з примусовим написанням листів окупанти проводять регулярно і в різних частинах ТОТ України, як це було, до прикладу, у пришкільних таборах Бердянська та Мелітополя.
Джерело: sprotyv.mod.gov.ua