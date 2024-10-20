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Маріонетки кремля не поспішають давати тепло і робити ремонти в будинках окупованого Донецька

Маріонетки кремля не поспішають давати тепло і робити ремонти в будинках окупованого Донецька

Так звані «посадовці» усі накопичені проблеми в тимчасово загарбаному місті зібралися «вирішувати» після закінчення так званої «сво».

За даними Центру національного спротиву, такі «пояснення» озвучують комунальники мешканцям будинку вул. Петрівського 113а, які вже не один місяць живуть без води, ліфта і вікон.

- Численні пропагандистські сюжети та публікації про те, як «відновлюються» з приходом росії тимчасово окуповані території України, це лише черговий кремлівський фейк, – зазначають у ЦНС.

Усе це відбувається за відпрацьованою схемою – на камери для картинки «відбудовують» житло і соціальну інфраструктуру, а тим часом місцеві колаборанти успішно розпилюють виділені кремлем бюджети.

Джерело: https://t.me/spravdi/42242

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