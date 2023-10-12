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Машаль призвал к “всемирному еврейскому погрому” в пятницу, 13 октября

Машаль призвал к “всемирному еврейскому погрому” в пятницу, 13 октября

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Халид Машаль выступил с призывом ко всем мусульманам мира – “устроить евреям настоящий погром, в рамках джихада”. Он призвал повсюду “повторять действия ХАМАСа”. Объявлена дата “всемирного еврейского погрома” – пятница, 13 октября.

7 октября 2023 года тысячи террористов ХАМАСа проникли из Газы на территорию Израиля, убив около 1000 мирных граждан, включая женщин, стариков и детей.

Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы, Самария). В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990-го года.

В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий “Исламский блок”, в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание “исламского государства Палестина” на всей территории Израиля.

В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем “политбюро” террористической организации ХАМАС.

В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали “ликвидаторов”, в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где до недавнего времени располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции “Облачный столп”, израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.

В начале мая 2017 года было объявлено, что новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя. При этом Машаль формально перестал занимать какой-либо пост в организации, выйдя из состава политбюро.

В апреле 2021 года избран главой ХАМАСа в диаспоре.

Джерело: nigroll.com

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