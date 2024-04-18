Массовое убийство россиянами мирных людей в Чернигове – это очередной шаг кремля по раскачке ситуации

Никаких новых слов уже не добавить. О ПВО (и Ф-16 как части ПВО) все, кто может, говорят. Удар по аэродрому в Джанкое (как ранее удар одновременно по нескольким российским аэродромам) показывает, что и доступные меры принимаются. И будут приниматься, арсенал средств увеличивается.

К сожалению, исключить повторение таких убийств нельзя. Особенно на севере – Чернигов – Сумы – Харьков. Очень близко всё.

Тем не менее, надо видеть реальную картину. Костянтин Машовець разобрал текущую ситуацию (https://t.me/zvizdecmanhustu/1782) по группировкам российских войск на севере (Брянск-Курск-Белгород). Там пока имитация угрозы для растаскивания наших войск, с возможным повышением градуса имитации. Если будет что-то серьёзное – станет заметно. Наиболее сложная ситуация – в Донецкой области.

Сегодня 2 месяца с момента официального выхода из Авдеевки. россияне очень медленно и с колоссальными потерями ползут. Карту все видят. За два месяца проползли в одной из точек на 10 км. Это наибольший их «успех», оплачен неимоверной ценой. Теперь они будут умирать там, чтобы удержать кусочек изрытой земли, где не осталось ничего целого. Львиная доля продвижений – 1-3 км. Задача взять Часов Яр к 9 мая, если её таки попытаются решать – это очередное массовое сжигание российских солдат.

Из того, что могу сейчас оценить. Несмотря на все сложности и нюансы, КАЖДОГО российского солдата и КАЖДОГО потенциально мобилизованного россиянина в ближайшие месяцы будет ждать в Украине КАК МИНИМУМ один персональный FPV-дрон. Это совместные усилия государства, бизнеса и граждан Украины.

Как только будет политическое решение о западной помощи, которое позволит отогнать российскую авиацию и лучше защитить небо, ситуация выровняется.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/395

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