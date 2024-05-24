Между тем верифицировано уничтожение очень редкого российского двухзвенного гусеничного снегоболотохода ГАЗ-3344-20 "Алеут"

Всего за всё время полномасштабного вторжения в Украину таких снегоболотоходов было уничтожено два, причём в 2022-м году, в конце марта и начале апреля... И всё.

Данная техника была создана для работы в арктическом регионе и производилась в россии с 2012 года, но в очень небольшом, ограниченном количестве, на Заволжском заводе гусеничных тягачей.

Появление настолько уникальной техники в зоне БД в Украине в 2024-м году лишни раз подтверждает острую и даже критическую нехватку компоненты ББМ, особенно с повышенными возможностями проходимости.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в зоне БД в Украине уничтожается редкая, уникальная техника РОВ, порою даже существующая в единичных экземплярах. Интересно, с чем это может быть связано?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21758

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