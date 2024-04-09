Конгресвумен республіканка maga Марджорі Тейлор Грін (та сама, яка хоче відставки спікера Джонсона) у коментарі Newsweek:

«Ця війна проти християнства. Український уряд нападає на християн. Український уряд страчує священників. Росіяни таке не роблять. Вони не нападають на християн. Насправді, вони здається захищають їх. Це очевидно для всіх людей, хто уважно слідкує за тим, що відбувається»

Можна відпускати саркастичні коментарі. Але. У неї більше 3 млн підписників у Х. І це не лише її наратив. Ця інформація курсує серед їхніх виборців, транслюється Карлсоном, говориться в новому документальному фільмі про Зеленського, і не лише

Не без допомоги таких, як Новинский і величезна рос пропаганда.

Ми ж цей трек сильно упустили попередні роки, на жаль. Бо це у нас знищені церкви, вбиті священники, закатовані, загиблі християни на фронті, вбиті діти, діти тих самих християн.

Але рф дуже вміло грає на темі сімейних цінностей, і це дууууже заходить виборцям Трампа, я бачила закриті дослідження.

Нещодавно говорила з одним з небагатьох українських політиків, який буває у США і розбирається трохи в тій кухні: «ми сильно недооцінили цей напрям у роботі і втратили багато часу». Упустили, але не так критично і зараз це треба виправляти.

І це буде виправлено

Джерело: https://www.facebook.com/yulia.zabelina.9

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