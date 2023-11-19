Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 104

Ми всі хочемо миру, але поки ХАМАС дотримується своєї ідеології руйнування — припинення вогню не буде, — Байден

Ми всі хочемо миру, але поки ХАМАС дотримується своєї ідеології руйнування — припинення вогню не буде, — Байден

Президент США висловив думку про те, що після завершення війни між ХАМАС та Ізраїлем контроль над Ґазою повинен перейти до "відродженої" Палестинської адміністрації. На його думку, міжнародна спільнота має виділити ресурси для підтримки населення Ґази одразу після кризи, включаючи тимчасові заходи безпеки, та створити механізм відновлення регіону.

"Вкрай важливо, щоб із Ґази та із Західного берега більше не було жодних терористичних загроз. Якщо ми зможемо домовитися про ці перші кроки і зробити їх разом, ми зможемо почати уявляти інше майбутнє, де день, подібний до 7 жовтня буде неможливим", — пише політик.

Байден додав, що США робитимуть все можливе, щоб конфлікт на Близькому Сході не розширився, але даватимуть відповідь у разі атак на власні війська та персонал у регіоні.

Вашингтон збирається продовжувати переслідування та санкційну політику щодо всіх, хто входить до ХАМАС, або фінансує терористів.

Президент США додав, що зараз до Ґази щоденно прибуває 100 вантажівок з гумдопомогою для цивільних. Сам Байден виступає за гуманітарні паузи у війні для того, щоб цивільні жителі сектора Ґази могли залишити небезпечні території. Він наголосив, що Ізраїль частково виконав ці умови.

За словами американського президента, це різко суперечить терористичній стратегії ХАМАС: ховатися за спинами мирних палестинців і збільшувати кількість жертв серед цивільних з обох сторін.

"Поки ХАМАС дотримується власної ідеології руйнування, припинення вогню не буде. Для членів ХАМАС кожне пауза — це час, який вони використовують для відновлення запасів ракет, передислокації бойовиків та відновлення вбивств шляхом нових атак на невинних людей.

Результат, який залишить контроль над Ґазою ХАМАС, ще раз увічнить його ненависть та позбавить палестинське цивільне населення шансу збудувати щось краще для себе", — підсумував Байден.

Джерело: https://t.me/znua_live/121673

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Президент Туреччини Реджеп Ердоган після повернення з Німеччини продовжив критикувати Ізраїль
Сегодня 10:08    103
Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века
Сегодня 09:55    106
Кримські рейди ГУР
Сегодня 09:42    110
«Величие сверхдержавы»
Сегодня 09:30    120
На левом берегу Херсонской области был уничтожен очередной российский ТОС-1А "Солнцепёк"
Сегодня 09:18    97
Посмотреть в глаза...
Сегодня 09:06    135
Новини про те, що ЄС визнав перемогу росії над Україною, – фейкові
Сегодня 08:54    113
Дрони другу ніч поспіль атакували Київ, летіли й на Москву
Сегодня 08:48    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:42    94
Украина успешно проредила российский военно-морской флот – и это еще не все "сюрпризы"
Сегодня 08:42    124
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 