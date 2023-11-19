Ми всі хочемо миру, але поки ХАМАС дотримується своєї ідеології руйнування — припинення вогню не буде, — Байден

Президент США висловив думку про те, що після завершення війни між ХАМАС та Ізраїлем контроль над Ґазою повинен перейти до "відродженої" Палестинської адміністрації. На його думку, міжнародна спільнота має виділити ресурси для підтримки населення Ґази одразу після кризи, включаючи тимчасові заходи безпеки, та створити механізм відновлення регіону.

"Вкрай важливо, щоб із Ґази та із Західного берега більше не було жодних терористичних загроз. Якщо ми зможемо домовитися про ці перші кроки і зробити їх разом, ми зможемо почати уявляти інше майбутнє, де день, подібний до 7 жовтня буде неможливим", — пише політик.

Байден додав, що США робитимуть все можливе, щоб конфлікт на Близькому Сході не розширився, але даватимуть відповідь у разі атак на власні війська та персонал у регіоні.

Вашингтон збирається продовжувати переслідування та санкційну політику щодо всіх, хто входить до ХАМАС, або фінансує терористів.

Президент США додав, що зараз до Ґази щоденно прибуває 100 вантажівок з гумдопомогою для цивільних. Сам Байден виступає за гуманітарні паузи у війні для того, щоб цивільні жителі сектора Ґази могли залишити небезпечні території. Він наголосив, що Ізраїль частково виконав ці умови.

За словами американського президента, це різко суперечить терористичній стратегії ХАМАС: ховатися за спинами мирних палестинців і збільшувати кількість жертв серед цивільних з обох сторін.

"Поки ХАМАС дотримується власної ідеології руйнування, припинення вогню не буде. Для членів ХАМАС кожне пауза — це час, який вони використовують для відновлення запасів ракет, передислокації бойовиків та відновлення вбивств шляхом нових атак на невинних людей.

Результат, який залишить контроль над Ґазою ХАМАС, ще раз увічнить його ненависть та позбавить палестинське цивільне населення шансу збудувати щось краще для себе", — підсумував Байден.

Джерело: https://t.me/znua_live/121673

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