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Милитаризация детей на оккупированных территориях продолжается.

Милитаризация детей на оккупированных территориях продолжается.

Вчера в Мариуполе был открыт филиал Нахимовского военно-морского училища. В его открыти по видеосвязи принял участие «кремлевский затворник», а на месте присутствовал вице-премьер россии Марат Хуснуллин. В Мариупольский филиал уже стартовал набор курсантов.

Примечательно не то, что это пятый филиал в россии, а то, что «училище не является высшим учебным заведением, а ориентировано на подготовку воспитанников к учебе в военных вузах». То есть, курсантами становятся украинские подростки, которых через время россия пошлет воевать против Украины!

«Двадцать шесть отрядов отделения всероссийского движения «Юнармия» сформированы в «днр» в Мариуполе, Волновахе и прилегающим к ним населенным пунктам». Об этом не без гордости сообщил начальник местного штаба движения Виктор Пудак. А эти территории были оккупированы россией всего лишь в марте-апреле 2022 года!

«Только Мариуполе местное отделение „Юнармии“ объединяет в себя 13 отрядов юнармейцев Урзуфа, Мелекино и Ялты общей численностью около 300 человек. В Волновахе также 13 отрядов и тоже около 300 человек», — сказал Пудак.

А как взять под контроль молодежь оккупированных территорий? Лучший способ – военно-патриотические клубы, движения и военные училища. «Пусть готовятся воевать против своей страны, лишь бы россию не расшатывали изнутри»,- говорят оккупационные чиновники! Поэтому практически 80% детей и молодежи оккупированных территорий загнаны в военно-патриотические клубы и движения. Так зомбируют украинских детей «русским миром»!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1835

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