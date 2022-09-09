минубийства россии со вчерашнего дня упорно молчит о позоре «успехах» своей орды в Балаклейско-Купянско-Изюмском котле на Харьковщине.

Ни слова о позорище россии в Харьковской области не сказал и бессменный клоун, озвучивающий лживые сводки – Конашенков.

Ни освобожденная Балаклея, ни Купянск, который тоже вскоре может полностью освободиться от рашистов, в сводке не упоминаются.

Провал в Балаклее стал настолько шоковым для военного руководства рф, что сегодня путин срочно созвал заседание совета безопасности россии. На него вызваны руководители всех силовых структур, госдумы и совфеда. Заседание пройдет в закрытом режиме.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/2481

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