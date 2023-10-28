Минулого тижня НАБУ проводило обшуки у водія, матері та брата заступника керівника ОПУ Андрія Смирнова — джерела

НАБУ минулого тижня проводило обшуки у водія та родичів заступника керівника ОПУ Андрія Смирнова (https://zn.ua/ukr/POLITICS/minuloho-tizhnja-nabu-provodilo-obshuki-u-vodija-mami-ta-brata-zastupnika-kerivnika-opu-andrija-smirnova-dzherela-.html) — джерела ZN.UA у САП та НАБУ.

Йдеться про журналістське розслідування, яке виявило, що брат Смирнова Ігор придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл зі знижкою в декілька разів.

А гроші, за словами брата, він узяв у позику.

За словами нашого співрозмовника, в нього немає інформації про те, що цю справу намагаються передати до контрольованого Банковою ДБР.

"Загроз забрати справу не було, мені про таке не відомо", — сказало джерело.

Наші співрозмовники також наголошують, що активізація правоохоронців та низка інших маркерів, зокрема, публічна критика Смирнова від лояльних Банковій депутатів, вказує на те, що позиції Андрія Смирнова в ОПУ сильно похитнулися.

Джерело: https://t.me/znua_live/118604

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