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«Мирні ініціативи» з боку кремля – це порожній звук

«Мирні ініціативи» з боку кремля – це порожній звук

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Україною і росією могло б стати важливим кроком до деескалації. Про це Володимир Зеленський розповів виданню Financial Times.

▶️ Досягнення такої домовленості могло б бути сигналом про готовність росії до припинення війни.

▶️ Сьогодні відомо, що росія продовжує ракетний терор, а також готує удари по об’єктах ядерної енергетики України.

▶️ Продовження ударів по цивільних об’єктах України, а також залучення солдат КНДР до війни свідчить, що москва прагне продовження війни.

▶️ Єдиний дієвий спосіб зупинити війну полягає у реалізації українського Плану перемоги, який позбавить агресора можливості продовжувати бойові дії і змусить москву стати на шлях чесної дипломатії.

▶️ Реалізація Плану перемоги потребує рішучої підтримки України з боку міжнародних партнерів у політичній, військовій та економічній сфері.

Джерело: https://t.me/spravdi/42349

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