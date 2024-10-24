«Мирні ініціативи» з боку кремля – це порожній звук
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Україною і росією могло б стати важливим кроком до деескалації. Про це Володимир Зеленський розповів виданню Financial Times.
▶️ Досягнення такої домовленості могло б бути сигналом про готовність росії до припинення війни.
▶️ Сьогодні відомо, що росія продовжує ракетний терор, а також готує удари по об’єктах ядерної енергетики України.
▶️ Продовження ударів по цивільних об’єктах України, а також залучення солдат КНДР до війни свідчить, що москва прагне продовження війни.
▶️ Єдиний дієвий спосіб зупинити війну полягає у реалізації українського Плану перемоги, який позбавить агресора можливості продовжувати бойові дії і змусить москву стати на шлях чесної дипломатії.
▶️ Реалізація Плану перемоги потребує рішучої підтримки України з боку міжнародних партнерів у політичній, військовій та економічній сфері.
Джерело: https://t.me/spravdi/42349