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«Миротворчість» Трампа підозріло перегукується з ультиматумами путіна

«Миротворчість» Трампа підозріло перегукується з ультиматумами путіна

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Джей Ді Венс, кандидат на посаду віцепрезидента США, заявив, що «мирна угода» між рф і Україною від Дональда Трампа виглядає так: демілітаризована зона по нинішній лінії розмежування, яка, на переконання Венса, «серйозно укріплена, щоб росіяни знову не вторглися. москва при цьому отримує гарантії нейтралітету від України, яка не вступає в НАТО і будь-які союзницькі інституції».

По-перше, з 2014 по 2022-й роки лінія розмежування на Донбасі була, можливо, другою найукріпленішою лінією оборони в усьому світі після тої, що розділяє Північну та Південну Корею. І це абсолютно не завадило росії почати її штурм 24 лютого 2022 року, і тим паче не завадить зробити це ще раз.

По-друге, якщо друга найбільш укріплена лінія оборони у світі не дає жодних гарантій ненападу росії, які гарантії Захід може дати Україні при тому, що відкидається можливість її вступу до НАТО?

Голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мережко обережно назвав цю пропозицію «передвиборчою риторикою, яка навряд чи витримає випробування політичною реальністю». І також зазначив, що в описі Венсом плану Трампа «явно відсутнє питання надійних гарантій безпеки для України».

Джерело: https://t.me/spravdi/41591

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