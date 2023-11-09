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Миссия не выйти при расследовании на самих себя успешно провалена

Миссия не выйти при расследовании на самих себя успешно провалена

российский МИД опубликовал брошюру «Украина: центр мирового нацизма», в которой разместили фото российского нациста Алексея Мильчакова под именем Ян Мельников. Он известен своими крайне радикальными взглядами, а ещё тем, что записал на видео как убил и съел двухмесячного щенка.

Тот случай, когда миссия не выйти при расследовании на самих себя успешно провалена.

https://t.me/slvn_pomet/8401

Новости портала «Весь Харьков»

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