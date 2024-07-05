Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури — про це ЕП повідомили джерела, обізнані у ситуації.

Через таку позицію уряду Агентство відновлення не в змозі розрахуватися з підрядниками й змушене було припинити відновлення десятків обʼєктів, кажуть джерела.

Зазначається, що на деяких обʼєктах будівництво зупинити неможливо, тому підрядники будують їх в борг, за власні обігові кошти

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/47351

Новости портала «Весь Харьков»