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Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів

Мінфін та Кабмін через бюрократичні перепони блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергообєктів

Мінфін та Кабмін через "бюрократичні перепони" блокують розподіл €150 мільйонів від ЄС на захист енергооб'єктів, що додатково блокує другу частину гранту на відновлення портової інфраструктури — про це ЕП повідомили джерела, обізнані у ситуації.

Через таку позицію уряду Агентство відновлення не в змозі розрахуватися з підрядниками й змушене було припинити відновлення десятків обʼєктів, кажуть джерела.

Зазначається, що на деяких обʼєктах будівництво зупинити неможливо, тому підрядники будують їх в борг, за власні обігові кошти

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/47351

Новости портала «Весь Харьков»

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