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МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт Охматдиту: обіцяє звітність

Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні "Охматдит", який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, 2 серпня у всіх охочих буде можливість поставити всі питання.

"Запрошую це зробити в Охматдиті о 14:00, де буду присутній разом із керівництвом Охматдиту та Фонду", - зазначив міністр.

За його словами, наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи

Він також додав, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші.

"Я особисто і моя команда робить все, аби процес був абсолютно прозорий", - запевнив Ляшко.

Як повідомлялося, на рахунки від благодійних фондів для відновлення Охматдиту надійшло понад 800 млн грн.

Нагадаємо:

БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні.

З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 млн грн (без ПДВ).

Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Аналіз видання "Наші гроші" показав, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

Крім того, видання виявило завищення цін. Зокрема, на ремонт фасадних композитних панелей "Reynaers" та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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