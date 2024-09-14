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Брехня: українська альпіністка Антоніна Самойлова розгорнула на горі Еверест прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» ЗСУ. Це – доказ українського нацизму, адже назву «Едельвейс» використовувала одна з дивізій німецького Вермахту в часи Другої світової війни. Таку маячню тиражують пропагандистські Telegram-канали.

Правда: ні квітка едельвейс, ні назва «Едельвейс» не є нацистською символікою. Ця високогірна квітка є емблемою не лише 10-ї ОГШБр ЗСУ, а й інших європейських гірських підрозділів і служб. Зокрема Хорватської гірсько-рятувальної служби та 21-ї Підгальської стрілецької бригади Збройних сил Польщі.

Ба більше, у рф також є підрозділ «Едельвейс» – загін спецпризначення управління федеральної служби виконання покарань по республіці алтай. Також російські тюремники використовують й інші назви, що мали аналоги у Третьому Райху.

І якби логіка z-пропаганди була послідовною, то росіянам слід було «денацифікувати» й омський «Вікінг» (таку ж назву мала 5-та танкова дивізія СС) та ханти-мансійський загін «Північ» (була й така СС дивізія – 6-та гірська «Норд»).

Великий концтабір під назвою «росія» вже давно заслуговує на денацифікацію. Адже всі ознаки фашизму в його рашистській формі присутні. У нацистів російські воєнні злочинці запозичили чимало практик, зокрема етнічні чистки, депортації та «перевиховання» українських дітей у спецтаборах.

Джерело: https://t.me/spravdi/41532

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