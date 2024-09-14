Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 87

«На Евересті розгорнули український прапор з емблемою нацистської дивізії «Едельвейс». Це – неправда

«На Евересті розгорнули український прапор з емблемою нацистської дивізії «Едельвейс». Це – неправда

#спростуванняЦентру

Брехня: українська альпіністка Антоніна Самойлова розгорнула на горі Еверест прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» ЗСУ. Це – доказ українського нацизму, адже назву «Едельвейс» використовувала одна з дивізій німецького Вермахту в часи Другої світової війни. Таку маячню тиражують пропагандистські Telegram-канали.

Правда: ні квітка едельвейс, ні назва «Едельвейс» не є нацистською символікою. Ця високогірна квітка є емблемою не лише 10-ї ОГШБр ЗСУ, а й інших європейських гірських підрозділів і служб. Зокрема Хорватської гірсько-рятувальної служби та 21-ї Підгальської стрілецької бригади Збройних сил Польщі.

Ба більше, у рф також є підрозділ «Едельвейс» – загін спецпризначення управління федеральної служби виконання покарань по республіці алтай. Також російські тюремники використовують й інші назви, що мали аналоги у Третьому Райху.

І якби логіка z-пропаганди була послідовною, то росіянам слід було «денацифікувати» й омський «Вікінг» (таку ж назву мала 5-та танкова дивізія СС) та ханти-мансійський загін «Північ» (була й така СС дивізія – 6-та гірська «Норд»).

Великий концтабір під назвою «росія» вже давно заслуговує на денацифікацію. Адже всі ознаки фашизму в його рашистській формі присутні. У нацистів російські воєнні злочинці запозичили чимало практик, зокрема етнічні чистки, депортації та «перевиховання» українських дітей у спецтаборах.

Джерело: https://t.me/spravdi/41532

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Умань готова принять паломников-хасидов, но не может обеспечить стопроцентную безопасность
Сегодня 11:20    64
14 вересня 1917 року народилася Ярослава Бандера
Сегодня 11:07    67
Влада США звинуватила медіагрупу «Росія сьогодні» у роботі на російські спецслужби
Сегодня 10:50    59
Як посилити захист домашньої мережі Wi-Fi: корисні поради з кібербезпеки
Сегодня 10:36    97
Українські хакери атакували пов’язаний із ФСБ центр і викрали 1,5 мільйона цифрових підписів
Сегодня 10:23    92
Повідомлення міністру внутрішніх справ про приїзд Оноре де Бальзака до Бердичева з метою одружитися на поміщиці Ганській
Сегодня 09:57    104
СБУ викрила посадовців українського холдингу, які будують судноремонтний завод для військових кораблів рф
Сегодня 09:45    103
Ердоган підтримав повернення Криму, поставивши путіна на місце. Та не слід вважати його стратегічним союзником
Сегодня 09:33    97
ДБР повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків колишньому нардепу
Сегодня 09:21    105
У Кропивницькому ДБР викрило голову ВЛК, який продавав «білі квитки» військовозобов’язаним
Сегодня 08:57    107
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 