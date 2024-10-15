На фото - робот «Тарган-3К», який ми не сподівались вже побачити, бо він відправився на божевільну самогубну місію

Ми попрацювали на передовій з операторами наземних дронів бригади «Хартія».

Взяли участь в евакуації одного українського колісного робота іншим. В центрі нашого вчорашнього сюжету була драматична історія втрати двох наземних платформ на півночі Харківської області.

Але ми не знали, що сьогодні хлопці з «Хартії» просто не змиряться з тим, що сюжет залишився без «happy-end», і вже без нас підуть та, попри все, дістануть понівеченого робота.

І ось він, на фото, робот «Тарган-3К», повернувся з місії, страшенно побитий після десятка прильотів, але в робочому стані.

Те, що його дістали, для мене особисто є символічним моментом. Знаком, що ми переможемо в цій війні.

Тому що українці здатні на вчинки, яких від них не очікують.

А те, як цей залізний кіберсолдат приймав на себе російські удари, рятуючи життя українських героїв, можна подивитись за посиланням.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/62101

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