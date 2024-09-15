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На Херсонщине рашисты перестали платить зарплаты водителям коммунального транспорта
Более двух месяцев водители транспортных предприятий оккупированной Херсонщины не получают заработанных денег. Многие работники автотранспортных учреждений оккупированного региона были вынуждены покинуть свою работу, сообщили в Центре национального сопротивления.
А в оккупированном Донецке не хватает водителей, ведь большинство мужского населения было мобилизовано в ряды армии оккупанта.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/42311