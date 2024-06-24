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На очах у Сирського військовослужбовець 3 ОШБр знищив двох штурмовиків (ВIДЕО)

На очах у Сирського військовослужбовець 3 ОШБр знищив двох штурмовиків (ВIДЕО)

Олексій - військовослужбовець 3-ої окремої штурмової бригади, водій підвозу боєприпасів. На момент початку повномасштабного вторгнення чоловік не мав жодного бойового досвіду і працював будівельником.

Як інформує Цензор.НЕТ, 15 червня 2024 року два російські штурмовики після запеклого бою прорвались на українські позиції, аж раптом оператор дрону побачив просто нечувану картину: наш поранений воїн розкопався з-під завалів, взяв автомат і з кількох метрів ліквідував окупантів. Про те як це відбувалося, - дивіться в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс. Джерело: https://censor.net/ua/v3496200

Джерело: censor.net

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