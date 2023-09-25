Сегодня 09:17
Просмотров: 82
На Одещині росіяни цієї ночі пошкодили припортову інфраструктуру та складське приміщення
Постраждала одна людина, — очільник ОВА Олег Кіпер.
"російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.
На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у Одесі спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.
Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні", — повідомив Кіпер.
Джерело: https://t.me/znua_live/114165