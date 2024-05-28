На оккупированных территориях продолжается террор и запугивание населения

Вчера российские пропагандисты сообщили, что в «днр» задержано семь человек по подозрению в пособничестве ВСУ. «…росгвардейцы, благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержали семь подозреваемых в пособничестве ВСУ», — отметили в пресс-службе росгвардии. Кроме того, "еще 26 человек в регионе были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремисткой деятельности, 14 — за совершение различных преступлений".

Как рассказали местные жители, хорошо разбирающиеся в сути подобных сообщений, это – банальный отчет «об успехах» росгвардейцев, пытающихся доказать свою необходимость. Все они получают за службу чуть меньше, чем солдаты на передовой, но реально занимаются лишь поборами и мародерством на оккупированных территориях.

Вот и решили прикрыть свою бесполезность мнимыми террористами и экстремистами, которыми как правило, оказываются люди пожилого возраста. Это те старики, которые прожив жизнь и помня нормальные порядки при Украине, могут все прямо сказать российским солдатам и полицейским, что все они оккупанты, захватчики, мародеры, насильники и убийцы. Эти люди не выбирают выражений в адрес российских солдат, которые пьяными ездят танками и БТРами по их огородам, садах, разбивают хозяйственные постройки, заваливают заборы, электроопоры, коммуникации мобильной связи и т.п.

По слухам, в самом Управлении ФСБ в Донецке ржут с этого отчета и для прикола попросили прислать доказательства по 26 «местным террористам!» А на словах передали росгвардейцам, чтобы думали головой: выходит под носом ФСБ и других спецслужб рф в «днр» действовала почти рота украинских диверсантов?

А во-вторых, таким образом росгвардейцы сами «палят» всех, что в «днр» есть сопротивление российской власти! Как-то не очень вяжется с главной линией Кремля, что население Донбасса в едином порыве само кинулось в объятия россии. А теперь спустя 10 лет в «днр» целые группы людей сопротивляются «русскому миру?» ФСБешники настоятельно попросили росгвардейцев больше такую хеrню не публиковать, а отчет об «успехах» должен затеряется где-то в «днр».

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1775

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