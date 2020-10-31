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На рынках Харьковщины проверяют торговцев свежей рыбой
У продавцов спрашивают документы, подтверждающие законность продаж.
В Купянском районе Харьковской области во время проверках рынков были обнаружены нарушения правил торговли свежей рыбой. Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На рынке пгт Купянск-Узловой выявлен мужчина, который продавал рыбу неизвестного происхождения. У торговца изъяты щуки, сом и караси общим весом 13 кг.
Другая нарушительница торговала мелкой речной рыбой – густерой, красноперкой и плотвой общим весом 18 кг. Ее товар также изъят.
На обоих нарушителей составлны адмнпротоколы.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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