На уральском предприятии по обогащению урана произошла авария

В Новоуральске на заводе «Росатома» произошла авария – один человек погиб, в больницы доставили сотни работников предприятия

Местные власти традиционно заявляют, что «паники нет», а рабочих повезли на скорых на внеплановое обследование.

Сообщается, что на «Росатоме» произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м3.

Стоит напомнить, что «Росатом» все еще контролирует оккупированную рашистами Запорожскую атомную станцию – самый крупный подобный ядерный объект в Европе…

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Обедненный гексафторид урана (урановые хвосты) — побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет угрозы для здоровья человека.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20191

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