«На Заході побачили об'єктивні причини для скорочення підтримки України». Це – фейк

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Брехня: надання зброї Україні гальмується урядами країн Заходу через те, що це безцільно, оскільки Україна і так вже програє на полі бою. Таку новину тиражує кремлівське псевдоЗМІ.

Правда: насправді кремлівський наратив про те, що «Україна програє війну» є одним з ключових в роботі російської пропаганди, і його ключова мета – посіяти паніку серед українців.

Проте вкиди про «швидку поразку України» – це лише марення путінських фейкоробів. Сили оборони України роблять надможливе, щоб не допустити просування російських загарбників.

Окрім того, у жодному разі не йдеться про відмову партнерів допомагати Україні зброєю. До прикладу, Європарламент відмовився затверджувати бюджет Європейської Ради, доки вона не підтримає Україну додатковими системами ППО Patriot.

До того ж йдеться не про безсенсовність підтримки або нинішній стан на полі бою, а про те, що, за словами президента Зеленського, «якщо США не схвалять допомогу, то в майбутньому Україна програє у війні, а це може призвести до нападу росії на інші країни».

Джерело: https://t.me/spravdi/37997

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