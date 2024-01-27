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На Запорожской АЭС может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности — Энергоатом
В ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах временно оккупированной Запорожской АЭС.
Последующая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.
Джерело: https://t.me/infospr/30333