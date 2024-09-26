На заводі у Вовчанську взято в полон близько двох десятків окупантів, ― розвідник Вікінг

Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” розкрив деталіоперації зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

“Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання”, ― розказав розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

“На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу”, ― повідомив Вікінг.

Більше деталей про планування операції та виконання бойового завдання з деокупації важливого об’єкта дивіться у відео:

Джерело: gur.gov.ua

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