На заводі у Вовчанську взято в полон близько двох десятків окупантів, ― розвідник Вікінг
Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” розкрив деталіоперації зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.
“Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання”, ― розказав розвідник.
Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.
“На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу”, ― повідомив Вікінг.
Більше деталей про планування операції та виконання бойового завдання з деокупації важливого об’єкта дивіться у відео:
Джерело: gur.gov.ua