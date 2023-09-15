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НАБУ закликало порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби: Гудименко назвав причини

НАБУ закликало порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби: Гудименко назвав причини

Голова ГО «Українське об’єднання "Мрія"» Юрій Гудименко звернувся до Національного антикорупційного Бюро з вимогою розслідувати неправомірні рішення та дії посадовців Державної аудиторської служби (ДАСУ). Причиною цього стала постанова Кабміну, яку ДАСУ вирішила трактувати на власний розсуд і почала вимагати, щоб постачальники Міністерства оборони повернули дохід.

Про це молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Абсолютні чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що оскільки Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох: або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова; або давайте «порішаємо»; або сідайте у тюрму. Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. Погано це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)», – ділиться Юрій Гудименко.

За словами військового, Міністерство оборони ризикує втратити доброчесних постачальників: якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане.

«Сама постанова №335 була виписана саме таким чином і саме з цією метою. Щоб можна було «добєжать і порєшать». Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Так не буде. Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі «правоохоронці» – залишити це питання», – підсумував Гудименко.

Джерело: https://t.me/u_now/112129

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