Накануне отопительного сезона

С ноября 2023 года РОВ не применяли ракеты П-800 “Оникс”.

В свою очередь П-800 “Оникс” – в среднем производство составляет 1 ракета в 2-3 дня и в месяц готовой продукции передаётся в войска в пределах 10-20 ед.

За период настолько длительной паузы их накопилось у РОВ не менее 500 единиц, с учётом имевшихся запасов!

Весной этого года П-800 “Оникс” прошли модернизацию и обзавелись более современными активными головками самонаведения и не только. Эта модернизация повышает точность ракеты, а так же повышает устойчивость к воздействию комплексами РЭБ.

В основном П-800 “Оникс” использовались по Югу Украины, Одесской и Николаевской области. Самая большая проблема в том, что возможность перехвата этих ракет имеется только у ЗРК “Patriot” и SAMP/T…

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22959

Новости портала «Весь Харьков»