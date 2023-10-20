Сегодня 09:56
Просмотров: 144
Наколотые апельсины на новый лад: пропаганда рф удивила новым фейком
Фейкометы не унимаются, пишут, что "бойцам ВСУ выдают боевую химию в виде шоколадок и инъекций и в этом и секрет украинской храбрости".
«Фейки о массовой наркозависимости украинцев российские пропагандисты распространяют еще с 2014 года, мол психотропы подсыпали в пищу участникам Евромайдана и их употребляли участники АТО», - отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Подобной ложью рашисты оправдывают собственные поражения на поле боя, ведь не могут признать, что украинцы – сильные и воюют профессионально.
Джерело: https://t.me/infosprotyv/25392
Темы: війна, пропаганда, росія, україна