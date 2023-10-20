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Наколотые апельсины на новый лад: пропаганда рф удивила новым фейком

Наколотые апельсины на новый лад: пропаганда рф удивила новым фейком

Фейкометы не унимаются, пишут, что "бойцам ВСУ выдают боевую химию в виде шоколадок и инъекций и в этом и секрет украинской храбрости".

«Фейки о массовой наркозависимости украинцев российские пропагандисты распространяют еще с 2014 года, мол психотропы подсыпали в пищу участникам Евромайдана и их употребляли участники АТО», - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Подобной ложью рашисты оправдывают собственные поражения на поле боя, ведь не могут признать, что украинцы – сильные и воюют профессионально.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/25392

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