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«Накопался окопов на всю жизнь, в мирное время даже в лес ездить не буду, уже всего насмотрелся» — перехват «ИС»

«Накопался окопов на всю жизнь, в мирное время даже в лес ездить не буду, уже всего насмотрелся» — перехват «ИС»

По информации ИС, в телефонном разговоре вс рф М., пребывающий во временно оккупированной Донецкой области, пожаловался жене, что один их пацан ходил "на Тетрис помогать штурмам", а там на них сбросили "типа зажигалки" и один из них "сгорел в блиндаже за доли секунды".

М.: ……(сбой связи) во всю армию. Воруют, воруют, как газ.

Ж.: Прослушивают?

М.: Конечно.

Ж.: Да пускай слушают. Я говорю, вот так чего-то звонишь папане, тоже начинает трещать что-то сначала, наверное, прослушка, потом только вызов пойдет.

М. хочет в отпуск, больше не хочет «сюда» уезжать, ему уже надоело. Ж. заметила, что М. очень хотел туда ехать. М. считает, что они просто тупо сидят. Ж. напомнила, что М. и окопы не хотел строить, и теперь ему тоже не нравится. М. «накопался» окопов на всю жизнь, в мирное время даже в лес ездить не будет, уже всего насмотрелся.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43973

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