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Налетіли “Сичі” ― в тилу ворога палають військові цілі
Воїни групи Партизана 9 департаменту ГУР МО України продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян.
Вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів “Сич”, а також fpv-дронів.
Робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже ― результативно.
Полювання триває!
Слава Україні
Джерело: gur.gov.ua