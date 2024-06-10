Насчёт открытия пляжного сезона в Одессе

В 2022-м угроза вторжения с Чёрного моря сохранялась некоторое время, а удары авиационными и крылатыми ракетами проводились достаточно интенсивно, даже сред бела дня. Всё это представляло реальную угрозу для людей, которые собирались на открытом пространстве и могли стать потенциальными жертвами даже упавших обломков сбитой ракеты.

Про моральную сторону таких сборищ в 2022-м я даже не говорю, этот момент до сих пор достаточно спорный.

В 2023-м была угроза дрейфующих мин и было несколько случаев, когда погибали отдыхающие от детонации таких объектов, которые прибивались к берегу.

В 2024-м... На первый взгляд и мины давно к берегу не прибивало, и вражеского десанта с моря не ожидается, но, плохая память, иногда путь к самоубийству.

Мне кажется одесситы забыли про ракетный удар 29 апреля, когда погибло 7 человек, а более 30 получили ранения. Тогда оккупанты впервые по Одессе применили баллистическую ракету в боевой частью кассетного типа, накрывающую множеством суббоеприпасов большую площадь.

Не так давно применение такого типа ракеты повторилось.

Всё это я к чему? Мы имеем дело с кровожадным врагом маньяком, цель которого террор и убийства, геноцид и кровопролитие. Ему ничего не стоит направить оружие неизбирательного типа по прогулочной зоне, чтобы погрузить город в траур и скорбь.

Конечно, в условиях войны третий год подряд, особенно в таком курортном городе как Одесса, очень сложно удержаться от соблазна сходить на море. Тем более, что психологически находится в постоянном стрессе, без возможности расслабиться, тоже невозможно.

Но проблема в том, что угроза, даже для такого, казалось бы на первый взгляд, тылового города как Одесса, не исчезла и с учётом применяемых врагом средств поражения, только обострилась. Тем более, что применяют баллистические ракеты РОВ по Одессе преимущественно в дневное время суток.

На свой страх и риск? Думаете, оно того стоит, так рисковать своей жизнью?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21911

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