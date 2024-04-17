В издании “Foreign Affairs” вышла пространная статья с заголовком «Переговоры, которые могли завершить войну в Украине». Один из авторов – высокопоставленный сотрудник RAND Corporation (одновременно эксперт российского «Валдайского клуба») Сэмюэль Чарап. Зловредную сущность этого персонажа подробно разбирал Дмитрий Золотухин.

Суть публикации: в феврале – мае 2022 года шли переговоры, а давайте-ка вспомним, что было два года назад и почему не получилось?

Интерпретация авторов сводится к следующему: согласованного текста договоренностей не было, потому что Украина подло отказалась капитулировать, начала цинично задавать вопросы «а что будет после достижения соглашения?», нагло требовала гарантий безопасности. Где же это видано – гарантии?! Во-первых, гарантии уже не модно со времён ВМВ. Во-вторых – это же создаёт обязательства для третьих стран! Да что вы себе позволяете?!

Я не преувеличиваю, почитайте. Практически дословно то, что пихают россияне, но под видом равноудалённой респектабельной публицистики.

Зачем? В водовороте событий многие уже подзабыли, как оно было на самом деле. Также есть любители впадать в избирательную амнезию, когда вспоминать не очень приятно. Копієчка до копієчки, создаётся имитация, что это Украина чего-то там постоянно не хочет. Всё из-за неё. При этом как-то упускается из виду, что Украина просто не хочет умереть. Но это недостаточно уважительная причина.

Почему? Потому что наше сопротивление – это очень некомфортно для части партнёров. Ибо с самого начала (могу судить с ноября 2021 года) основное содержание их работы – удержать войну в определённых, удобных рамках, где выживание Украины вообще не является обязательным.

Так что кремлёвский мотив «Россия готова к конструктиву, а Украина вечно всё портит» будет обильно лезть из всех статусных дыр.

Но стоит помнить, что это лишь ЧАСТЬ действующих лиц и групп влияния. Есть и другие. Будет трудно, но у нас в анамнезе уже столько невозможного, что линейные прогнозы давно не работают. А значит надо упираться.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/394

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