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Наслідки нічного удару по складах рф з північнокорейськими боєприпасами: «Схеми» публікують супутникові знімки

Наслідки нічного удару по складах рф з північнокорейськими боєприпасами: «Схеми» публікують супутникові знімки

На знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня, що доступні на платформі EO Browser, і які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), видні наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів - там триває пожежа. Цей військовий обʼєкт розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району, що у Краснодарському краї росії.

На супутниковому знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.

На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу рф.

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база — основна у рф для зберігання північнокорейських боєприпасів.

В ніч на 21 вересня, російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.

На відео з місця події, які ширяться соцмережами, видно клуби диму.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї. В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад «входить ув трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у ключовиху в логістичній системі російських військ».

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/17329

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