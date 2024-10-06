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Наступною ціллю рф стане населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області

Наступною ціллю рф стане населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області

Розвідка Великої Британії прогнозує що після захоплення російськими окупантами міста Вугледар їхньою наступною ціллю стане населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області

У розвідці зазначили, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року. До кінця місяця російські окупаційні сили практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.

росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат.

"Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – зазначили у відомстві

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51424

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